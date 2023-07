A quimera de Hanibal

Aníbal Henriques ou Hanibal tem toda uma vida dedicada à música, influenciado pela família com fortes ligações ao fado amador.

A sua estreia em público e início de carreira começou muito cedo. Entre os 3 e os 15 anos cantou fado.

Influências externas acabam por lhe dar um novo rumo. Conhece Ricardo e surgiu o convite para a dupla “Ricardo e Henrique”, projeto que desenvolveu durante 20 anos.

Em 2019, por motivos pessoais saí da dupla e foi trabalhar numa outra área até à chegada da pandemia que o fez parar. Acaba, entretanto, por surgir o desafio de regressar aos palcos.

“Enchi-me de coragem…. Decidi aceitar o desafio e começar uma nova aventura! Com muito esforço, dedicação, sangue, suor e lágrimas, consegui lançar um EP… Uma edição de autor, com que tanto sonhei e desejei, num conceito e registo musical que remete aquilo que sou a cada letra que canto. Os sonhos não têm idade… O meu sonho não é apenas ser mais um no meio musical, porque amo e respeito a verdadeira essência da música… E sinto que ainda tenho algo de positivo para dar à música nacional e a vocês, público adorado”, diz o artista.

O EP “Hanibal” está disponível nas principais plataformas digitais de música.