A questão dos refugiados

Não há dúvida que aprendemos imenso com outras culturas, mesmo com aquelas que nos são próximas.

Cacela Velha está impossível de se frequentar em Agosto, mas tiramos lá sempre a foto de recordação das férias e verificamos o nosso envelhecimento, ano após ano.

Em frente a Cacela Velha há o final este de uma ilha de areia com vários quilômetros de extensão, que faz parte da imensa ria Formosa. Com os barcos a transportar veraneantes de e para as ilhas.

Ao meu lado, estavam dois senhores franceses a comentarem as pessoas que estavam na ilha e os barco que os transportavam. Como se aproximava o pôr do do sol, um deles concluiu que seriam refugidos marroquinos a chegarem à Europa.

Perante o meu espanto por causa dos franceses estarem a confundir tipos em calções de guarda-sol às costas, lancheira na mão e chinelo de dedo calçado com refugiados, um deles mais atrevido, pediu a minha confirmação.

Claro que confirmei e reforcei com a ideia que chegam às centenas por horas e estavam a tornar-se um problema difícil de resolver. Eles acenaram com a cabeça concordando e exprimindo a sua preocupação.

As relações internacionais são muito importantes para a compreensão dos problemas mundiais.

Pedro Guimarães