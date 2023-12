A quem quer o bispo meter a cunha?

A quem quer o Bispo José Ornelas meter a cunha? O senhor Bispo de Leiria – Fátima, José Ornelas, disse à cerca das gémeas luso-brasileiras que tiveram um tratamento discricionário ao beneficiarem do Zolgensma, que “cunhas que salvem crianças não fazem mal a ninguém.” E depois diz que “se isto é ser corrupto, também quer der corrupto”, entre outros dislates idênticos.

Que falta de noção a do senhor bispo! Salva as outras crianças que se vêem preteridas para estas terem as prioridades e os privilégios que tiveram? Não foi só uma prioridade nem um privilégio que tiveram. Fala-se de tratamento igualitário. E estas gémeas tiveram uma naturalização em tempo record, que nenhum imigrante quem vem para trabalhar tem, com o propósito de obter o tratamento milionário e tiveram quatro, mais duas cadeiras de rodas que em Portugal quase ninguém tem, menos ainda da qualidade e do valor fiduciário que estas têm, para além de as cadeiras lhe serem atribuídas pelo Hospital de Santa Maria e pelo Centro de Reabilitação de Alcoitão. Mais que nada mostra, entre outros, uma influência inaudita… Influências nada usuais e muito visíveis apesar de cada organismo ou pessoa tentar passar entre os pingos de chuva que mais podem.

O senhor Bispo, José Ornelas, é perito em ser medíocre ao dizer coisas como se sejamos todos parvinhos. Fê-lo à beça no caso dos abusos sexuais por membros da igreja sobre crianças.

Mário Adão Magalhães

(Não pratico deliberadamente o chamado Acordo Ortográfico).