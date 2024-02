A queixa da Nova Direita contra os debates

Paulo Freitas do Amaral

O partido Nova Direita fez entrar uma queixa contra a SIC, a TVI e a RTP por estarem a bloquear o acesso à televisão dos partidos mais pequenos.

Esta queixa realizada na ERC pretende que os três diretores dos três canais televisivos e que não foram eleitos por ninguém e, em alguns casos, exercem o seu cargo há décadas, tomem consciência que a democracia não é uma coutada exclusiva deles próprios e dos seus canais.

A reclamação feita pela “Nova Direita” poderia até ser mais gravosa, se tivesse sido feita em “modo” de providência cautelar, o que provavelmente pararia a realização dos debates, no entanto, a bem da democracia, o mais recente partido português, tomou uma atitude madura e sábia, de não boicotar os partidos do “sistema” exigindo simultaneamente para si e para os outros partidos excluidoss dos 29 debates e excluídos ao longo dos 5 meses de campanha, se tivermos em conta que se sabe que haverá eleições desde Outubro de 2023.

O partido “Nova Direita” aponta, e a meu ver, muito bem, responsabilidades maiores à RTP que entrou nesta “jogada” tendo responsabilidades públicas e estando obrigada a tratar todos os partidos por igual, uma vez que é paga com impostos de todos os eleitores, incluindo os eleitores que votam nos partidos sem representação parlamentar.

A ERC, entidade que irá analisar esta queixa mas que também ela por vezes sofre de falta de independência, veremos se realmente é uma entidade com poderes ou se continua, como tem demonstrado em alguns casos, a ser uma “entidade fraca com os fortes e forte com os fracos…

Paulo Freitas do Amaral