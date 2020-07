A quarentena matou os D.A.M.A.

Os D.A.M.A deram a conhecer mais um dos temas que fará parte do próximo registo de longa duração da banda, que tem data de lançamento agendada para o último trimestre de 2020.

Depois da canção “ELA” (II – florescer), o coletivo lisboeta propõe agora um registo mais introspetivo com “A Quarentena Matou-nos (IV – desapegar)”, um testemunho sobre o desgaste provocado pela rotina derivada a este novo contexto, que se reflete nas várias áreas da sociedade e igualmente nas relações humanas, com as suas respetivas consequências, a nível individual e coletivo. Pode ouvir abaixo.

Desde o dia 10 de janeiro, depois de cerca de um ano e meio sem lançar música nova, os D.A.M.A começaram lançar um vídeo por mês (cada um correspondente a uma música, até ao lançamento do novo álbum).

No entanto, a crise pandémica obrigou o mundo, as pessoas e a indústria cultural em particular, a adaptarem-se às novas circunstâncias. Por isso mesmo, os D.A.M.A alteraram a regularidade do lançamento dos novos temas do álbum até à edição do mesmo, prevista para o último trimestre de 2020, sem contudo deixarem de lançar novidades.

Os temas/vídeos que farão parte do novo trabalho estão associados a um verbo que, por consequência, corresponde a um capítulo. Todas as canções estão assim interligadas, lírica e visualmente, unificando assim o trabalho final que será o novo álbum.