A quarentena” das Rainhas do AutoEngano

“Quarentena” das Rainhas do Autoengano está disponível em todas as plataformas de streaming. O segundo single da banda é uma música esperançosa e feliz que fala da espera do amor em tempos de confinamento.

As Rainhas do Autoengano cantam repertório original e abraçam diferentes idiomas, compondo em português, inglês e francês, as vozes são acompanhadas pelo cavaquinho, o violão e o trompete numa dança entre a pop, a bossa nova, a MPB ou o folk.

As Rainhas do Autoengano são o resultado do encontro pouco provável entre as suas integrantes.

A partir de dia 19 de julho está disponível para pre-save o terceiro single das Rainhas do Autoengano “Gota” a ser lançado no dia 20 de agosto.