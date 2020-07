A promissora vacina desenvolvida em Oxford

A vacina contra a covid-19 da Universidade de Oxford é descrita como “segura”, produz uma resposta imunitária e apresenta poucos efeitos secundários. É isto que revelam os resultados preliminares publicados esta segunda-feira na revista científica “The Lancet”, que, em comunicado, não hesita em falar em resultados “promissores”. Faltam agora mais ensaios clínicos, incluindo em adultos mais velhos e com problemas de saúde, para atestar uma proteção generalizada contra a doença associada ao novo coronavírus.

Desenvolvida por investigadores de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca, a vacina foi administrada em 1.077 voluntários. Os testes foram iniciados em abril e a vacina produziu uma resposta imune dupla em pessoas com idades compreendidas entre os 18 e os 55 anos. “Estamos a observar uma boa resposta imunológica em quase todas as pessoas

O que esta vacina faz particularmente bem é acionar as duas vias do sistema imunológico”, disse Adrian Hill, diretor do Instituto Jenner da Universidade de Oxford, em comunicado citado pela agência Lusa. Segundo o especialista, são produzidos anticorpos neutralizantes do vírus SARS-CoV-2 e a vacina provoca igualmente uma reação nas células T do corpo.