A promessa de Marcelo

O Presidente da República afirmou que a sua deslocação a Andorra se destina a cumprir uma promessa que ele e o primeiro-ministro fizeram à comunidade portuguesa local de celebrar no principado o 10 de Junho.

Após dois dias em que dividiu as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas entre Braga e Londres, Marcelo Rebelo de Sousa parte no domingo, ao fim da manhã, para uma visita a Andorra, também no âmbito do 10 de Junho.

O chefe de Estado estará em Andorra algumas horas, depois de já ter visitado este principado, no ano passado, juntamente com o primeiro-ministro, António Costa, no âmbito da última Cimeira Ibero-Americana.

“Trata-se de um compromisso que eu e o primeiro-ministro assumimos – e só eu posso ir – de ir lá num 10 de Junho”, justificou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República referiu depois que Portugal tem em Andorra “uma comunidade diversa”.

“É feita por uma comunidade muito firme, antiga e muito sólida, e uma comunidade sazonal que vai e vem conforme o período de turismo. Mas é uma comunidade importante na vida de Andorra, tem peso na vida de Andorra”, salientou.

Segundo o chefe de Estado, trata-se também “de uma comunidade mais velha, não tem os setores científico ou académico” como a comunidade portuguesa residente no Reino Unido.

“Mas é uma comunidade muito ligada a Portugal, muito tradicional. É a ligação às raízes e o cumprimento de uma promessa”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.