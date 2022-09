A primeira página de jornal de que todos falam

A primeira página do Jornal i deste fim de semana está gerar polémica nas redes sociais, com muitas figuras públicas e internautas a caracterizarem-na de “nojenta”, “vómito” e “verborreia sonsa”, entre outros insultos.

“Festa do Avante. O festival da vergonha”, lê-se na manchete do jornal. O título — manchado com sangue — é acompanhado por uma imagem gráfica de alguns dos artistas que atuam no festival, pintados de vermelho, com o afamado “Z” das tropas russas marcado no peito.

“Arranca hoje a Festa do Avante!, envolta em controvérsia face à recusa do PCP em condenar abertamente a invasão da Ucrânia pela Rússia de Putin. Desafiados a não participar, os artistas respondem que não passam de danos colaterais de outras guerras políticas”, escreve o jornal.

Através do Twitter, o guitarrista e compositor João Gil criticou abertamente a capa do jornal, classificando-a de “vómito” e dizendo que é “uma afronta a todos nós e não apenas aos meus colegas que ali estão”.

“Não é preciso ser comunista para ver que a capa do Jornal I não reflete uma notícia nem sequer uma opinião. É só uma forma perigosa de apelar ao ódio”, escreve Manuel Barbosa, do Livre, nas redes sociais.

A deputada socialista, Isabel Moreira, não poupou nas críticas ao jornal, falando em “verborreia sonsa, malévola e politicamente orientada”.

Mas também há quem saia em defesa do jornal. “Grande capa!”, atira o vice-presidente do partido Reagir Incluir Reciclar (RIR), Diogo Dias Reis. “Esta capa se fosse sobre o Chega muitos bateriam palmas. Como é do PCP há uma onda de contestação. Pois que para mim está genial. E é o rosto da vergonha e da mancha de sangue de Portugal. Quanto aos extremos são ambos faces da mesma moeda e não deviam existir”.

Vários internautas elogiam a “coragem” do jornal e elogiam a capa que consideram “excelente” e “reveladora de toda a verdade”.