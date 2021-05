A praia que nunca perdeu a bandeira azul é portuguesa

A Bandeira Azul é um símbolo de qualidade, um galardão que é atribuído anualmente às praias e marinas que se candidatam e que cumpram um conjunto de critérios de natureza ambiental, de segurança e conforto dos utilizadores da praia e de informação e sensibilização ambiental.

Uma praia com bandeira azul significa, entre outras coisas, que é uma praia com uma boa qualidade da água, limpa e equipada com recipientes para o lixo, com instalações sanitárias em boas condições de higiene, com boas acessibilidades, que é vigiada por nadadores-salvadores, com equipamento para prestar os primeiros socorros e com in- formação e actividades de educação ambiental.

Ao todo são necessários 32 requisitos para que uma praia possa hastear a Bandeira Azul.