A portuguesa que tem um poema na Estátua da Liberdade

Emma Lazarus nasceu em 22 de julho de 1849, na cidade de Nova Iorque, no seio de uma família judia sefardita portuguesa.

Ficou mais conhecida pela sua carreira como escritora, mas também estava fortemente envolvida em obras de caridade com refugiados e em estruturas de ajuda a imigrantes na cidade de Nova Iorque.

Em Ward’s Island, onde entravam nos Estados Unidos os imigrantes chegados da Europa, ela trabalhou como assessora de imigrantes judeus que foram detidos por funcionários da imigração na década de 1880.

Em 1883, Emma Lazarus foi convidada para compor um soneto para um leilão de arte e literatura para arrecadar fundos para a construção do pedestal da Estátua da Liberdade. Emma Lazarus, inspirada pela situação do imigrante, escreveu “The New Colossus” em 2 de novembro de 1883. O soneto apareceu no New York World de Joseph Pulitzer, bem como no jornal The New York Times.

O famoso soneto de Emma Lazarus retrata a Lady Liberty como a “Mãe dos Exilados”: um símbolo de imigração e oportunidade – símbolos ainda associados à Estátua da Liberdade hoje em dia.

Somente em 1901, 17 anos após a morte de Emma Lazarus, foi encontrado um livro com o soneto. Em 1903, as palavras do soneto foram inscritas numa placa (foto abaixo) e colocadas na parede interna do pedestal da Estátua da Liberdade.

A placa ainda está em exibição dentro do pedestal da estátua, e uma réplica exata da mesma pode ser encontrada dentro do Museu da Estátua da Liberdade.

Leia o poema de Emma Lazarus aqui: