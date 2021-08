A ponte internacional mais pequena do mundo é em Portugal

É na freguesia de Esperança, concelho de Arronches, que se localiza a ponte internacional mais pequena do mundo, uma infraestrutura que, situada na fronteira entre Portugal e Espanha, une o lugar luso de Marco à povoação espanhola de El Marco.

A menor ponte internacional do mundo tem 3,2 metros de comprimento, unindo a província de Badajoz, do lado espanhol, com Arronches, em Portugal.

Esta ponte, que também tem apenas 1,45 metros de largura, é tão curta que uma pessoa atlética provavelmente poderia facilmente saltar a curta distância de um país a outro, e nem é preciso dizer que nenhum automóvel pode cruzar a ponte, embora as motos, bicicletas, peões e animais a atravessem regularmente.

A ponte de hoje tem um design mais moderno do que a primeira construída centenas de anos atrás, que os locais dizem ser originalmente constituída por apenas algumas tábuas de madeira, que foram facilmente levadas pela corrente quando o rio inundou, embora, surpreendentemente, a nova versão da ponte só tenha sido concluída em 2008 , depois de os residentes de Arronches decidirem que era hora de construir uma ponte que pudesse servir por muito tempo.

Foi custeada com fundos europeus, mas foram os trabalhadores de cada margem do rio que executaram a construção reforçada, colocando no lugar a ponte internacional mais pequena do mundo, que mesmo quando o rio inunda, nunca será arrastada, e para evitar confusão aos viajantes, há uma pedra de cada lado da ponte indicando o país, caso os transeuntes se desorientem com a travessia de longa distância…

#portugalpositivo