A poesia, um caminho para o autoconhecimento

Karina Kimmig, premiada Top Coach na Alemanha, resultado de um estudo independente, onde participaram 140.000 coaches e 77.000 líderes e gestores, pela revista Focus Business, é uma referência internacional em desenvolvimento humano.

Colunista mensalmente no BOM DIA, Karina Kimmig resolveu revelar como a poesia de Fernando Pessoa pode ser um caminho para o autoconhecimento.

No vídeo «Ser ou Sou-me? O caminho do autoconhecimento com Fernando Pessoa», que publicou a 7 de janeiro, Karina Kimmig nos questiona: “Já pensou que num livro de Fernando Pessoa poderia encontrar algo sobre consciência e autoconsciência?”

A sua reflexão sobre um trecho do “Livro do Desassossego”, de Bernardo Soares, um dos heterónimos de Fernando Pessoa, “é uma viagem de descoberta do Ser e do nosso Sou-me, este, por vezes, ignorado pelas nossas necessidades mais prementes de sobrevivência”.

Veja o vídeo: