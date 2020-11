Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Quando a poesia clama, eu digo canta,

Quando a poesia passeia nos campos de feno

Eu grito sons fogosos desta minha garganta

E lhe dou meu regaço fresco e moreno.

Quando a poesia declama, eu digo

Sou fogo brando, mas que consome

E me deleito com os cantares das fontes

E procuro, as urzes e giestas dos montes.

E atiro uma pedra relâmpago quase certeira

Que entre num coração cheio de fome.

Quando a poesia clama, ponho meus louros velhos

E sustento o tempo mas nunca a inspiração.

Quando a poesia clama, eu clamo minha beleza

Com sangue e granito, nudez que assumo por dentro

Num corpo de brilho, perfil e com certa nobreza

Que se traduz alento, ritmo e algum sofrimento.

Quando a poesia clama eu ouço sua voz grave

Eu lhe digo quero paz que hoje é fugaz e impenitente

O mundo a procura alcançar, mas tu foges como ave

Não fujas paz e por favor abraça toda a gente!

José Valgode