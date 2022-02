A partir de segunda-feira já não é preciso teste para ir a Portugal

A revisão das restrições relacionadas com a pandemia foram publicadas este domingo em Diário da República. A dispensa de testes para entrar em Portugal passa a vigorar às zero horas de segunda-feira.

A decisão do Conselho de Ministros de quinta-feira passada, de deixar de exigir teste negativo aos passageiros que desembarquem nos aeroportos nacionais, vindos do estrangeiro, assim como aos que entram no país através de fronteiras terrestres, entra em vigor a partir das zero horas desta segunda-feira.

Depois de muitas dúvidas sobre a data de entrada em vigor, e de vários problemas no embarque de voos provenientes de países com forte emigração portuguesa com destino a Portugal, um comunicado do gabinete da ministra de Estado e da Presidência anunciou sábado que a resolução aprovada na quinta-feira passada será “publicada domingo em Diário da República e as regras nela constantes estarão em vigor a partir das 00h00 de segunda-feira, dia 7 de fevereiro”.

A partir dessa altura “passa a ser exigida apenas a apresentação do Certificado Digital Covid da UE nas suas três modalidades [recuperação, vacinação ou teste negativo] ou de outro comprovativo de vacinação devidamente reconhecido”.

Leia o decreto-lei aqui.