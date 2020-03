A pandemia, marketing e o futuro dos negócios

O coronavírus (covid-19), foi considerado pandemia pela OMS. A doença foi assinalada primeiramente na província chinesa de Wuhan na China e espalhou-se pelo mundo. Tornando-se numa batalha contra o incerto, contra o desconhecido e que já levou à perda de mais de 40 trilhões de dólares, só na bolsa de valores dos Estados Unidos. Segundo alguns especialistas de medicina mundial, poderá demorar 2 ou 3 meses para o vírus desacelerar a sua força.

As micro, pequenas e médias empresas equivalem a 99,7 das empresas em Portugal e são as que mais estão e vão sofrer com este enorme problema sanitário. As vendas estão a desaparecer (exceto nos hipermercados e farmácias) e como é lógico as receitas também.

Os empresários são verdadeiros heróis pela coragem e são vitais na economia portuguesa e mundial. Sem eles os países param e deixam de ser competitivos.

Esta crise é causada pela maior pandemia dos últimos 100 anos, depois do governo ter decretado o estado de alerta em todo o país. Para mim existem duas soluções para que as empresas sofram menos desgaste:

A primeira vem do governo português, que tem que ser lesto, reduzindo os impostos diretos e fornecendo empréstimos sem juros para garantir que as empresas continuem a pagar salários e que consigam sobreviver. O que está a começar a existir é um encerramento em massa e o desemprego paira na mente dos colaboradores. Se as decisões e sobretudo as ações na prática não forem tomadas rapidamente, Portugal e grande parte do mundo entrará numa depressão sem precedentes. É altura de os líderes assumirem verdadeiramente, sem medos.

A segunda solução, tem a ver com os próprios empresários, esta crise não vai durar para sempre (2 ou 3 meses), por isso é necessário rever a empresa para o futuro para enfrentar um novo Portugal e um novo mundo. Aquilo que penso é, olharem agora para a sua empresa e preparar o Business Marketing Strategy. No fundo, é estudar a sua empresa transversalmente, melhorar os modelos de negócio e de trabalho. Repare, quem estiver realmente preparado para o novo mercado, para uma nova realidade, estará na primazia do mercado. De acordo? – Já estou a trabalhar neste momento com duas empresas e a prepará-las para o futuro. Faça o mesmo!

A economia mundial vai mudar. A economia portuguesa vai mudar. O consumidor não vai ser o mesmo e a sua empresa vai estar igual? – Não pode ser, porque aí sim, irá desaparecer!

