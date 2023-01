Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

A palavra falada e a palavra escrita

Ambas são palavras, mas qual é a mais bonita?

Para mim a palavra escrita é mais catita

E por que está escrita. Fica gravada no papel.

De palavras pouco sei. No entanto eu procuro

Desvendar o seu sentido e o movimento

E tornar claro aquilo que ainda está no escuro

Mas gosto de poesia clássica e com talento.

Nas palavras eu procuro, medito e sustento

Palavras como Camões ou talvez como Camilo

Ponho fogo nas palavras e dou-lhes alento

Sim Senhor amigo Queiroz, escute lá ora Essa.

Não rejeito sua escrita e não lhe peço esmola

Nem a miséria dourada daqueles sem tecto

Os humanos são dignos mesmo os sem escola

Por favor homens dêem pão às crianças e afecto!

Não é bom serem pessoas arrogantes e intempestivas

Nem violentando os poemas como cimento

Multidões oscilantes não sabem por que estão vivas

E um mar de gente adere a qualquer movimento.

Gritam na televisão na rua ou até no Senado

Andam esfoladas empurradas sem ter pastor

A humanidade está passando por um mau bocado

Não tendo orientação perita e carecendo de amor!

José Valgode