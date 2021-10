A originalidade de Catarina Rocha

Catarina Rocha é uma cantora e fadista portuguesa, considerada uma das vozes soprano do fado, caracterizada por ser muito melodiosa e cristalina.

Eclética na sua forma de cantar, cruza o fado, a sua grande paixão, com outras influências musicais.“Sorte” título do seu terceiro, e mais recente trabalho discográfico, é um álbum com temas de sonoridades variadas e com influências de vários estilos musicais, desde o folclore, às chulas do Minho, aos ritmos africanos, boleros, passando pela pop, e claro… o nosso fado.

Do lado mais tradicional do fado, podemos encontrar temas como o “Algemas” (interpretado por Amália Rodrigues) e ”Não te odeio” (interpretado por Maria Teresa de Noronha). “Benvinda sejas Maria” (um original de Rui Veloso), onde a cantora mostra a sua voz eclética, aqui com um toque de blues.