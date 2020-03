A nova padeja

Com toda a seriedade que todos os assuntos sérios têm que ser tratados, a próxima padeja poderá muito bem vir a ser no âmbito e de toda a ventura de sexo.

O isolamento propícia-o. O isolamento exige-o. O setresse aconselha-o.

Não se pode ir à esquina. Por questões pressupostas não há na esquina.

– Quero crer que não.

Todo um amplo quadro ou exige-o, ou propícia-o, ou aconselha-o. Depois há um outro assunto não muito menos importante: as trabalhadoras, os trabalhadores, de sexo.

Os países onde a arte de lupanar é legal. – Com seriedade: não contribuem para as finanças do país.

Por outro lado a actividade goza de todos os direitos que toda e qualquer outra actividade.

Logo, vamos – vamos de um modo geral, mas de um modo legal, estamos a financiar a actividade.

Claro que isto serve mais justo nos países onde a arte de lupanar é completamente legal.

