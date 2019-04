A nova casa da Fundação Calouste Gulbenkian em Paris

A Fundação Calouste Gulbenkian vai mudar de instalações em Paris, em janeiro de 2020, o que, segundo a sede em Lisboa, vai permitir uma maior aposta nas atividades e projetos dos artistas portugueses em França assim como mais parcerias.

A delegação da Fundação Calouste Gulbenkian em Paris vai deixar a sua atual sede, junto aos Invalides, para se mudar para o edifício da Fondation Maison des Sciences de l’Homme, na Boulevard Raspail, enquanto o espaço da biblioteca passa para a Casa de Portugal, na Cidade Universitária Internacional de Paris, segundo comunicado enviado à agência Lusa.

A fundação ocupava até agora um edifício inteiro na capital francesa, agregando espaços de exposições, salas de conferências, biblioteca e escritórios.

O espaço é alugado e será devolvido em 2020 aos proprietários. No novo espaço, na Fondation Maison des Sciences de l’Homme, a delegação da Fundação Calouste Gulbenkian vai perder a capacidade de organizar exposições, mas manterá os ciclos de conferências.

Segundo a organização, esta mudança não levará a uma redução da equipa em Paris.

“Ao estabelecer parcerias com instituições francesas de mérito reconhecido, a Fundação quer aumentar o impacto dos artistas nacionais que, num meio tão competitivo, terão assim uma maior visibilidade nos circuitos culturais e artísticos”, pode ler-se no comunicado da organização.

Algumas das exposições mais significativas de artistas portugueses nos últimos anos em Paris aconteceram sob a égide da fundação, como a exposição sobre Amadeo de Souza-Cardoso, realizada em 2016 em coprodução com o Grand Palais, mas também a exposição de Paula Rego, em 2018, no Museu de L’Orangerie. O próprio espaço da fundação acolheu recentemente a exposição que juntou as obras do artista português Rui Chafes e do artista Alberto Giacometti.

Quanto à biblioteca, uma das maiores bibliotecas de língua portuguesa fora dos países lusófonos, vai passar para a Casa de Portugal André de Gouveia, na Cidade Universitária, tendo em vista servir “um número de alunos superior ao atual”. A Casa de Portugal está a receber obras de renovação para acolher este acervo, um investimento também suportado pela Fundação Calouste Gulbenkian.

Até lá, a delegação da Fundação Calouste Gulbenkian em Paris segue com a sua programação habitual incluindo vários ciclos de conferências.

O diretor-geral da Organização Internacional das Migrações, António Vitorino, estará em Paris, na atual sede da fundação, para falar sobre migrações.