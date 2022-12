A noite mais mágica do ano está de volta ao Marriott Lisboa

Após 2 anos de pausa devido à pandemia, o Lisbon Marriott Hotel volta a brilhar com a Serve 360 Gala 2022 que irá decorrer no dia 12 de dezembro, das 18h30 às 22h30.

O Lisbon Marriott Hotel no âmbito do programa de sustentabilidade e impacto social-Serve 360 da Marriott International, tem desenvolvido ao longo dos 23 anos o evento solidário, onde se juntam músicos, parceiros, famílias amigas ,mas também as crianças e jovens institucionalizados. Este ano o evento está a ser organizado em conjunto com a RXF, parceira de multimedia e audiovisuais.

Este ano, mais de 200 personalidades da vida pública, política e empresarial portuguesa estarão presentes neste evento que conta com um jantar e será marcado por momentos musicais com a atuação da violinista IAN e do Dangello DJ.

A apresentação fica a cargo da Ana Paula Almeida (jornalista da SIC), Leonor Seixas, Rodrigo Paganelli (actores)e do Jorge Rodrigues (Teatro Nacional de S.Carlos). O Pedro Crispim foi convidado para embaixador do evento.

No início da noite, as crianças e adolescentes estarão sob o foco das luzes, quando forem entregues os prémios de mérito com várias obras de artes de diferentes artistas plásticos (Alves Thomé, Filipe Amaral, Francisco Xicofran, Lena Gal, Lu Mourelle, Mariola Landowska, Pedro Charneca, Sofia Simões, Vicky Ketion); de designers de jóias (Anjo, Carolina Curado, Dara Jewels,Filipa’s Concept, Rosarinho Cruz, Tatá) e de vestuário (Ana Sousa e Fátima Lopes Designers).

Os mais desportistas contam com a oferta de T-Shirts e Bolas autografadas pelos jogadores do Sport Lisboa e Benfica e do Sporting Clube de Portugal , que serão entregues em mãos pelos atletas.

Para este evento contámos com o apoio de diferentes parceiros, desde empresas, marcas, instituições, artistas plásticos, atores e músicos, que em conjunto contribuiram para mais um ano de generosas doações de produtos alimentares e não alimentares, serviços e vouchers presente no valor aproximado de 50.000€. Todas as doações revertem a favor das Aldeias de Crianças e do Centro de Alojamento de Tercena.

Algumas das marcas e empresas que colaboraram nesta Mega Ação Solidária: A la Folie Concept Store,Avenida 7, Alfaparf Milano, AON, Aquassis, Arablau, Andreia Professional, Alfaprint, Blue Sigma, BTUCK, Be Happy, Boogie Bag, Clarins, Catrice, Charmers,Clinique, Comporta Perfumes, Casa 23, Casa do Marquês,Cosmenatura, DC, D’Aveia, El Corte Ingles, Essence, Estée Lauder, EB Show Room, Fernando Oculista, Funfashion, Frame it, Follow the Sun, Guerlain, Grande Loja Legal e Regular de Portugal, Gant, Garvetur, Gustoko, Gergrain, Gourmet do Infantado,Izidoro, JAC, Jóia do Campo, Loja das Meias, Love in the Hair, Livros Horizonte, Lóreal, Mary Kays, Medalha Mestre D’Avis, MF Agenciamento Artistico, Nomination, Orianto, Origins, O Boticário, Online Lingerie, Oui Mais Non,Pepsi, Paul Mitchelli, Qual House,Rotary Club Lisboa Benfica,Rostos de Sal, RXF, Sotéis SA, Safiti, SENSAI, Sumol+Compal, Sakka, SPAL, Sogenave, Topázio, 7 Up, Woo’s, Vitacress, Uriage e Tommy Hifiger.

“O mundo tem nos mostrado os atos de maior crueldade mas, ao mesmo tempo, dá-nos a conhecer o poder da união e do altruismo que reside em cada um de nós. A entrega ,o amor e a motivação dos 105 parceiros manifestaram-se mais uma vez e sem eles não seria possível realizar esta mega ação de solidariedade. Mas o mais importante é ver o sorriso destas crianças, proporcionando-lhes conforto e contribuir para um futuro brilhante“ – acrescenta Ana Caetano, Public Relations Manager do Lisbon Marriott Hotel.

