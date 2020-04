A narrativa submersa do romance “Fronteira” de Cornelio Penna

O que há de submerso no discurso do narrador do romance Fronteira, de Cornelio Penna?

“Assim, os procedimentos buscam suas matérias, cujo resultado é a forma literária. Com isso, elimina-se a ideia de que as matérias podem ser incluídas ou excluídas de um texto, como se fossem o conteúdo de uma garrafa. Conforme essa visão, a literatura nunca é sobre coisas ou situações. Será sempre o resultado da adequação entre procedimento e matéria.” (Teixeira, Ivan. Anatomia do Crítico, p.18).

Em suas lúcidas observações, Ivan Teixeira apresenta a chave de leitura para Fronteira, que, no fundo, é a introspecção. O que leva um romance a ser considerado introspectivo? Como proceder ou ajustar uma temática tão complexa a um momento histórico de extremo rigor social e político?

Fronteira foi publicado em 1935, período em que o romance brasileiro passava por grande renovação, advinda do movimento modernista. Os novos ideais estéticos do romance modernista passam a pautar-se pela temática social e política, por uma literatura de denúncia. Para João Luiz Lafetá, o Modernismo brasileiro, em sua primeira fase (anos 1920), enfatiza o projeto estético, enquanto que na segunda fase (anos 1930), o projeto ideológico passa a ter maior destaque e importância: “…qualquer nova proposição estética deverá ser encarada em suas duas faces (complementarese, aliás, intimamente conjugadas; não obstante, às vezes relacionadas em forte tensão): enquanto projeto estético, diretamente ligada às modificações operadas na linguagem, e enquanto projeto ideológico, diretamente atada ao pensamento (visão de mundo) de sua época. “ (Lafetá, João Luiz. 1930: A Crítica e o Modernismo, p.19).

Os autores passam, naquele período, a olhar com especial atenção para uma parte quase esquecida do país, a região Nordeste, com suas agudas contradições.

Fronteira não vai ao encontro de muitos dos paradigmas literários da época, sendo, pó parte da crítica, considerado um romance fora de lugar. Naquele momento, um romance só conquistaria reconhecimento da crítica se adotasse uma posição de engajamento social. Para tanto, a narrativa deveria ser centrada na “escravização do pequeno pelos latifúndios e proprietários rurais capitalistas, na seca nordestina, no cangaço. “(Coutinho, Afrânio. Prefácio, Fronteira, p.8).

O romance de 30 também aborda temas como a mulher, o sertanista do sul, os operários, o retirante, o pequeno intelectual, o funcionalismo público, o sujeito que perde tudo e torna-se um pobre diabo, enfim, o fracassado. Fronteira estava distante de todas essas questões, pois trazia um narrador carregado de angústias interiores, a dar voz à sua alma: “… sabendo que nada poderei oferecer-lhes, a não ser as minhas mãos gastas, meu corpo cansado, minha alma usada e sem destino.” (Penna, Cornelio. Fronteira, p.13).

Considerado por muitos um romance anti-esquerdista, embora Cornelio não concordasse com tal classificação, pois, na verdade, “… reiniciava uma tradição que sempre contrabalançou a outra tendência na ficção brasileira e iria prolongar-se até Clarice Lispector.” (Coutinho, Afrânio. Prefácio, Fronteira, p.8).

Os autores de linhagem mais introspectiva eram muito dispersos, não formavam grupos como os regionalistas. Talvez pelo fato de não seguirem os cânones, achassem desnecessário o reconhecimento. A questão do cânone envolve manutenção hierárquica, uma ordem a ser cumprida. Não há como experimentar ou buscar diferentes elementos que não estejam atrelados ao cânone, caso contrário, a obra fica suscetível ao deslocamento.

Nos anos 1930, o Brasil sentia necessidade de mudar suas estruturas sociais. Surgia a dicotomia direita versus esquerda. O absentismo não era mais aceito. As opções dos autores deveriam ser claras, não era mais possível a indefinição, a neutralidade.

Nas palavras de Afrânio Coutinho, temos a definição da importância de Cornelio Penna para a literatura brasileira produzida nos anos 1930 :“A crítica brasileira jamais lhe regateou elogios, não só à técnica de consumado romancista, como à posição de alta dignidade que sempre foi a sua em vida. Exemplo de fidelidade absoluta à literatura, criou a sua posição à parte de dissecador das sutilezas da alma humana, sem esquecer as peculiaridades do homem brasileiro, pois a sua alma se havia povoado dos arquétipos da vida do seu país e de sua infância no interior.” (Coutinho, Afrânio. Prefácio, Fronteira, p.8).

A corroborar a força com que Cornélio Penna constrói o universo interior de suas personagens, vale citar o que nos ensina Antonio Candido: “Os elementos que um romancista escolhe para apresentar a personagem, física e espiritualmente, são, por força, indicativos. Que coisa sabemos de Capitu, além dos ‘olhos de ressaca’, dos cabelos, de ‘certo ar de cigana, oblíqua e dissimulada’? O resto decorre da sua inserção nas diversas partes de Dom Casmurro; e, embora não possamos ter a imagem nítida da sua fisionomia, temos uma intuição profunda do seu modo de ser, pois o autor convencionalizou bem os elementos, organizando-os de maneira adequada. Por isso, a despeito do caráter fragmentário dos traços constitutivos, ela existe, com maior integridade e nitidez do que um ser vivo.” (Candido, Antonio. A Personagem de Ficção, p.79).

Cornelio Penna, em Fronteira, não apresenta nitidamente os traços constitutivos do narrador. Não menciona sequer o seu nome. Porém dá a conhecer ao leitor suas angustias, seus medos. Mostra-o um ser confuso e infeliz, “Tudo se confundia no ar abrasado, como em um deslumbramento, e, no meu cérebro, os pensamentos uniam-se espessos, pesados, como se tivessem preguiça de se formar completamente, de se destacarem, caíam amolecidos, inertes, emaranhados.” (Penna, Cornelio. Fronteira, p. 20). Seu estado de espírito e suas sensações psicológicas são verdadeira partilha de seu íntimo e fraquezas.

Conforme nos esclarece Cornelio Penna, Fronteira surgiu a partir da transcrição de um diário, encontrado na casa de uma prima. Ele próprio não sabia a quem esse diário teria pertencido. “Aqui terminou o diário que transcrevi integralmente, e resisti ao desejo de corrigi-lo, de atenuar a sua introspecção mórbida, e tornar Maria Santa a principal personagem…perguntei à minha prima quem tinha escrito este jornal, e que fim tivera, ela apenas se persignou, e desviou o olhar de meu rosto”(Penna, Cornelio. Fronteira, p.99). Segundo o narrador, a personagem Maria Santa realmente existiu. Podemos confirmar tal fato numa conversa havida com a prima: “Depois de muito tempo, um dia me contou que a sua mucama era a mesma de Maria Santa, e talvez a única pessoa da cidade que guardava o seu culto, e conservava religiosamente um dos alfinetes que tinham servido ao suplício de sua antiga ama.” (Penna, Cornelio. Fronteira, p. 99). Tais observações, no final do romance, levam a indagar qual seria a justificativa do narrador em querer atribuir veracidade aos fatos numa obra fictícia. Talvez, quisesse dar provas do comportamento e das relações sociais de sua época, relatando uma história real, mesmo que os diários nem sempre sejam manifestação da verdade. Quando o autor se apropria das informações contidas num diário, faz o leitor crer que sua intenção é a de compartilhar o diálogo que trava com seu tempo. É curioso pensar que, quando se escreve um diário, nem sempre o desejo maior é o de publicá-lo, embora haja necessidade de comunicação. Mas ao publicá-lo, nem sempre se mantém sua fidedignidade. O que realmente precisa ser considerada é a verdade construída pelo sujeito, as combinações psíquicas e sociais apresentadas por seu intermédio, outorgando sentido literário à narrativa. Alfredo Bosi ensina: “Enfim, caráter próprio da melhor literatura de pós-guerra é a consciente interpretação de planos (lírico, narrativo, dramático, crítico) na busca de uma ‘escritura’ geral e onicompreensiva, que possa espelhar o pluralismo da vida moderna; caráter – convém lembrar – que estava implícito na revolução modernista.” (Bosi, Alfredo. História da Literatura Brasileira, p.388).

Fronteira é um romance envolto numa atmosfera sombria, com personagens atormentados, compondo uma intrínseca e exaustiva trajetória, a da mártir Maria Santa, personagem central do romance, que faz com que a cidade onde vive gire em torno dela. Vive enclausurada, parece não estar convicta do que representa para as pessoas que a rodeiam, um tanto alheia, seguindo todos os rituais de seu martírio. “Finalmente pude ver-lhe o rosto muito pálido, mas, como sempre, indiferente…E fixou em mim os grandes olhos ausentes…” (Penna, Cornelio. Fronteira, p.25). Sua indiferença é típica nos mártires, conhecedores dos seus destinos, cumpridores de suas missões. Não há, em Maria Santa, espontaneidade nos seus gestos. Sua fala e sua linguagem corporal são calculadas. Tudo deve fazer parte do cumprimento de um plano maior, a permitir a concretização de seu objetivo de santificação. Existe um ritmo muito lento, um certo arrastamento no tempo das ações, certa decadência, que nada mais é do que a materialização de seu estado de espírito. Tudo parece ser desprezível, “Já muitas vezes eu perguntara a Maria coisas de seu passado, e ela me respondia com aparente distração, de modo vago, como se se referisse a alguém de muito longe. “(Penna, Cornelio. Fronteira, p.16).

Fronteira é melancólico e mórbido e seus personagens convivem com intenso e constante olhar inquisidor, a espreitá-los, a levá-los a profundo tormento. O diálogo, muitas vezes, se dá através do olhar: “O olhar é o instrumento das ordens interiores: ele mata, fascina, fulmina, seduz, assim com exprime.” (Chevalier, Jean. Dicionário de Símbolos, p. 653). A sonoridade vocal permanece no sussurro. Há uma equivalência sonora determinada, através da combinação das palavras semanticamente similares: “Na idade clássica, nada é dado que não seja dado à representação; mas, por isso mesmo, nenhum signo surge, nenhuma fala se enuncia, nenhuma palavra ou nenhuma proposição jamais visa algum conteúdo senão pelo jogo de uma representação que se põe à distância de si, se desdobra e se reflete numa outra representação que lhe é equivalente. As representações não se enraízam num mundo do qual tomariam emprestado o seu sentido; abrem-se por si mesmas para um espaço que lhes é próprio e cuja nervura interna dá lugar ao sentido.” (Foucault, Michel. As Palavras e as Coisas, p. 93).

A principal representação que compõe a estrutura de Fronteira e seu fluxo do pensamento é imagem de Maria Santa. Ela é o signo da elevação espiritual, da santificação, o agente que movimenta a narrativa. É o seu drama interno que dá lugar ao sentido. Maria Santa é a vítima escolhida para ser sacrificada, uma verdadeira heroína: “O autor, claro, como um elemento constitutivo da obra de arte, jamais coincide com o herói: eles são dois, sem entrar todavia numa relação de oposição, já que o contexto de seus respectivos valores é da mesma natureza; o portador da unidade da vida – o herói -, e o portador da unidade da forma – o autor – pertencem ambos a um mesmo mundo de valores.” (Bakhtin, M. A Estética da Criação Verbal, p. 179).

Fronteira é uma obra rica em reflexões metalinguísticas, introspectivas, polifônicas. Reproduz inquietude, desejo de desvendar os paradoxos da mente humana e a busca de Deus: “Afastando seu aspecto de criação divina, ou seja, afastando Deus, o homem se diviniza, ocupa o lugar de Deus.” (Lafetá, Luiz 1930: A Crítica e o Modernismo; p.87). No romance, Maria Santa passa a ser um pouco Deus. Seu aspecto físico, somado à sua introspecção, a colocam em patamar superior. Há acentuada ciranda de medos, culpas, angústias, morte, dor, penumbra, configurando o teor místico da personagem.

A história é permeada por atmosfera de estranheza. Há, em dado momento, a enunciação de um crime, entretanto, não se sabe quem foi assassinado, muito menos quem foi o assassino. O pensamento e a consciência vivem suas próprias fronteiras e ultrapassá-las é vivenciar o delírio, o imagético.

Na literatura introspectiva, o símbolo é bastante efetivo e em Fronteira ele se configura no religioso: “Os símbolos da mitologia não são fabricados; não podem ser ordenados, inventados ou permanentemente suprimidos. Esses símbolos são produções espontâneas da psique e cada um deles traz em si, intacto, o poder criador de sua fonte.” (Campbell, Joseph. O Herói de Mil Faces, p.3). Tia Emiliana prepara o quarto de Maria Santa, quase um templo sagrado, com várias imagens de santos, mantos e a roupa da sobrinha para o dia do milagre. Além disso, toda a casa, em seu aspecto sombrio, expressa constantemente religiosidade, através das imagens e quadros de santos, de cruzes: “Os símbolos são os elementos mais estáveis e, ao mesmo tempo, os mais emocionais: referem-se à forma e não ao conteúdo.” (Bakhtin, M. A Estética da Criação Verbal, p. 322).

Em Fronteira, as palavras não se esbatem diante da realidade, elas a descrevem: “Por toda a parte o homem conseguiu pôr a nu as suas pedras de ferro, negras e luzidias. E sobre elas construíram suas casas, onde as famílias degeneram lentamente, e em cada uma está a loucura à espreita de novas vítimas. Ande à noite por ai, por essas ruas letárgicas, por entre esses intermináveis poste de luz elétrica, que clareiam com silenciosa pompa, misérias e ruínas, e ouvirá gemidos, tosses, uivos e gritos alucinantes, ouvirá realmente como se percorresse as alamedas de um grande hospício, por entre os seus pavilhões gradeados.” (Penna, Cornelio. Fronteira, p. 90).

O romance de Cornelio Penna fortalece a ideia de que vivemos na fronteira da razão, do medo, do desespero, da miséria, do tormento, fazendo persistir a sensação de estarmos eternamente encapsulados pelo sentimento de destruição, de terror. É um romance tão enigmático quanto o homem.

(Sobre o autor do artigo: Itamar Santos é mestre em Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo (USP), professor, ator e jornalista)

