A modelo que nunca existiu, mas que recebeu convites para jantar

A agência espanhola The Clueless criou, no último verão, uma modelo “falsa”, isto é, fabricada através de IA. Trata-se de Aitana, de 25 anos com o cabelo cor-de rosa.

O mote para esta inovação deveu-se à fase difícil marcada pela falta de clientes, de acordo com o designer fundador da agência, Rubén Cruz, citado pela mesma estação. A empresa analisou a “forma como estava a trabalhar” e percebeu que “muitos projetos estavam a ser adiados ou cancelados devido a problemas fora do seu controlo. Muitas vezes, a culpa era do influenciador ou da modelo”. Decidiram então avançar para a criação da sua própria influenciadora.

O retorno não se fez esperar, a empresa tinha um lucro mensal de três mil euros em média, mas agora chega a atingir os 10 mil euros por mês.

No Instagram, a modelo “artificial” já recebeu vários convites para jantar por parte de atores famosos que fazem parte dos mais de 120 mil seguidores, e que pensavam tratar-se de uma pessoa real.