A minha televisão deve estar avariada

Hoje liguei a televisão e estava um comentador de futebol da SIC~N, a afirmar que Carlos Carvalhal, estava na Grécia, a fazer um harém de jogadores de jogadores de futebol portugueses.

Certamente, o comentador estaria a confundir a Grécia com um país árabe, mas fiquei a imaginar o Carlos Carvalhal vestido de sultão e os jogadores de futebol portugueses a servirem de concubinas, esposas e servas do Carlos Carvalhal, todos a fazerem a dança do ventre.

De tão assustado com a imagem, mudei para a RTP3, onde estava um sindicalista da Aviação Civil, a propósito do aluguer dos helicópteros do INEM, a acusar que o Estado fez um Concurso Público que beneficiava o cliente. Isso é normal, o cliente é que lança o concurso. Talvez o senhor quisesse dizer que beneficiava o fornecedor.

Desliguei a televisão: ou está avaria ou anda a gozar com os pobres coitados que vão esclarecer a malta do que se passa neste país.

Pedro Guimarães