Secretário-geral adjunto do PS

Entre o dia 3 e 5 de maio de 2016, efetuei a minha primeira visita à Venezuela. Estive em Caracas, Valência e Maracay.

Acompanhado pelo Embaixador Teles Fazendeiro, pude reunir com a ministra venezuelana das Relações Exteriores, Delcy Rodrigues, e dar-lhe conta das principais preocupações sociais, económicas e de segurança da comunidade portuguesa.

Tive encontros com dirigentes associativos, conselheiros da comunidade e empresários portugueses no País. A crise económica e social e a insegurança vivida já então no País, marcaram o tom das conversas.

Na visita à Casa Portuguesa do Estado de Aragua e ao Lar Geriátrico Luso-Venezuelano (GERLUSOVEN), ao Lar Joaquim Ferreira e ao Centro Português de Caracas, pude conhecer uma obra material e imaterial de grande envergadura. Que merece ser reconhecido e valorizada. Conheci ainda o Campo Carabobo, um dos mais importantes monumentos nacionais venezuelanos, celebrando a vitória militar decisiva para a independência da Venezuela (24 de Junho de 1821).

Tive, ainda, a companhia de Vítor Pinto e do Cônsul em Caracas, Albuquerque Veloso. Foi com eles que conheci Antonino da Ponte, uma referência na restauração de Caracas.

José Luís Carneiro