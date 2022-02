Santo vento emaranhado,

Em ondas de doce melodia…

Abraçando a areal amado,

Em brisas de suave alegria!

Que momento de chegada…

Em pausa de tempo anunciado,

Tem tanto de amada…

Muito mais de esperado!

Que sentido no horizonte,

Que encanto me chega ao peito,

Respiro agora no alto do monte,

Pelo caminho de nó desfeito!

Que caminho de serenidade,

Tem esta estrada a subir…

Tocar o alto em verdade,

Vivendo esta vida a sorrir!

PP_11 02 2022