A minha escolha é Marcelo Rebelo de Sousa

Nós próximos dias 23 e 24 de Janeiro os portugueses residentes no estrangeiro vão poder participar nas eleições para o Presidente da República.

Para quem entende que Portugal é um país repartido pelo mundo e que o Presidente da República deve ser um Presidente de “todos os portugueses” não terá dúvidas, tal como eu, em votar em Marcelo Rebelo de Sousa.

O actual Presidente integrou as problemáticas das nossas comunidades nas preocupações do todo nacional e a sua proximidade com as gentes da emigração dignificou o cargo que ocupa e, sobretudo, dignificou Portugal que, finalmente, se reconhece na sua diáspora.

Por tudo isto a minha escolha nestas eleições presidenciais vai recaír em Marcelo Rebelo de Sousa.