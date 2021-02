“A Metamorfose dos Pássaros” no festival de cinema do Luxemburgo

“A Metamorfose dos Pássaros”, um dos filmes portugueses mais premiados em 2020, vai estar no LuxFilmFest, o mais importante evento cinematográfico do Luxemburgo.

O filme de Catarina Vasconcelos concorre ao prémio do festival na categoria de documentários. Além de “A Metamorfose dos Pássaros”, a língua portuguesa está representada pelo filme angolano “Ar Condicionado” do realizador Fradique que faz parte da competição oficial das curtas metragens.

“A Metamorfose dos Pássaros”, uma produção da Primeira Idade que deverá ter estreia em Portugal em 2021, tem estado em circulação internacional por mais de 40 festivais e mostras de cinema, onde tem colhido vários prémios. Em fevereiro de 2020, quando da estreia mundial desta obra, no Festival de Cinema de Berlim, o filme conquistou o Prémio da Crítica Internacional.

Desde então, tem somado distinções como o Prémio de Melhor Filme no Festival de Vílnius (Lituânia), o Prémio Especial do Júri no Festival de Taipei (Taiwan), o Prémio do Melhor Filme no Festival Dokufest (Kosovo) e o prémio Zabaltegi – Tabakalera, no Festival de Cinema de San Sebastián (Espanha).

De acordo com a Portugal Filme – Agência Internacional de Cinema Português, que tem a distribuição de “A Metamorfose dos Pássaros”, o filme tem estreia comercial assegurada na China, em Espanha, Lituânia, Itália e Polónia e, brevemente também, nos Estados Unidos, Taiwan, Reino Unido, Rússia, Austrália, Nova Zelândia e nos países de língua alemã.

A narrativa do filme cruza documentário e ficção, parte da história da família da realizadora, em particular da avó paterna, que nunca chegou a conhecer.

“A Metamorfose dos Pássaros” é uma produção da Primeira Idade, de Pedro Fernandes Duarte e Joana Gusmão. Do elenco de atores fazem parte amigos e família de Catarina Vasconcelos, assim como a própria realizadora.

