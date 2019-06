À mesa com o fado no Seixal

A Câmara Municipal do Seixal, com o apoio da ACISTDS (Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal), organiza nos dias 8 e 9 de junho a primeira edição do Fado Food Fest: um Festival de Gastronomia e Fado que decorre na Amora, com a Baía do Seixal como pano de fundo.

“Baía do Seixal à mesa com o Fado” é o tema de um ambicioso programa de festas que inclui animação de rua, gastronomia, fogo de artifício e concertos, com alguns dos mais prestigiados fadistas da nova geração. No dia 8 de junho, sobem ao Palco Principal Cuca Roseta, Ana Laíns e Hélder Moutinho, enquanto os M-Pex atuarão no Palco Secundário. No dia 9 de junho serão cabeças de cartaz Gisela João, Stereossauro e Diamantina Rodrigues, atuando os Bela Ensemble no Palco Secundário.

Mas não só de música se faz este festival: fora de palco haverá também várias animações e surpresas e ainda o melhor da gastronomia regional. Produtores e restaurantes presentearão o público com tradicionais receitas e petiscos, sem esquecer a presença dos melhores vinhos da região, a serem degustados ao som das guitarras portuguesas. (Programa em anexo)

O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, considera que se trata “de um festival único, que junta vários aspetos do melhor da nossa cultura, como o fado e a gastronomia. O concelho do Seixal é cada vez mais um destino que apresenta propostas culturais de grande qualidade, como são o SeixalJazz ou o recente Festival do Maio. Queremos prosseguir o caminho de promoção cultural de elevada qualidade na nossa região e no nosso País”.

