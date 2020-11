A melhor jovem veterinária do Reino Unido é portuguesa

Um conceituado grupo de clínicas veterinárias distribuídas por todo o Reino Unido, a Vets4Pets, premiou Diana Cavaleiro, uma portuguesa de 27 anos, pelo progresso demonstrado na sua área ao longo dos últimos dois anos.

O programa contou com cerca de 150 candidatos recém-licenciados na área de medicina veterinária, dos quais só os melhores chegaram ao final, quando o júri seleciona o “Graduate of the year” (licenciado do ano), tendo em conta o progresso dos concorrentes e pede ainda a cada clínica que descreva a evolução de cada graduado.

A opinião é deixada por colegas de equipa, desde chefes até às rececionistas, passando pelos enfermeiros e outros veterinários, processo ao qual se segue a escolha do vencedor.

A portuguesa de Valpaços contou ao site do município de onde é originária que ficou muito sensibilizada pela nomeação e por saber que o seu trabalho é reconhecido pelos seus colegas.

Desde pequena que Diana Cavaleiro queria ser veterinária, porque sempre gostou de animais e também porque teve a sorte de em criança poder lidar de perto com o meio rural, através dos seus avós que trabalhavam na agricultura e tinham ao seu cuidado vários animais.

Diana Cavaleiro acabou por seguir o curso de medicina veterinária no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, em 2012, e em 2018 terminou o mestrado na mesma instituição académica.

A jovem premiada acabou por emigrar na procura de melhores condições de trabalho, de salários mais elevados e também de um maior respeito pela profissão.

Futuramente, Diana Cavaleiro pretende regressar a Portugal e investir numa clínica veterinária, mas, para já, a ideia passa por continuar por terras britânicas a aperfeiçoar a sua atividade profissional.