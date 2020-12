A melhor jogadora de futebol do mundo é filha de um lisboeta

A lateral-direita inglesa Lucy Bronze, do Manchester City, foi eleita nesta quinta-feira a melhor jogadora do mundo na cerimónia do FIFA The Best, que consagrou os principais nomes do futebol na temporada 2019/2020.

Bronze, que conquistou o prémio por suas atuações pelo Lyon, onde jogou até agosto, superou na eleição a atacante dinamarquesa Pernille Harder, ex-Wolfsburg, hoje no Chelsea, e a francesa Wendie Renard, do Lyon.

Desta vez Cristiano Ronaldo não foi o melhor do mundo, perdendo o prémio para o polaco Robert Lewandowski, mas Lucy Bronze, filha de um lisboeta deixou o toque português no The Best deste ano. De nome completo Lúcia Roberta Tough Bronze, a atleta é filha de um português de Lisboa que a sua mãe, inglesa, conheceu em Faro.

Lucy Bronze podia ter jogado pela seleção sénior portuguesa feminina, tendo mesmo recebido um convite nesse sentido, mas a lusodescendente, que já estava nas seleções jovens da Inglaterra decidiu ficar na equipa nacional do país onde nasceu.

“Eu tinha 16 anos na altura e não entrei nas contas da seleção principal até aos 21. Apenas fui chamada à equipa para o Europeu de 2013, porque houve imensas lesões. Senti-me quase empurrada. O selecionador disse-me que havia algumas jogadoras lesionadas e que eu ia ser chamada. Por isso, não sentia realmente que tinha entrado na seleção. Cheguei a um ponto em que pensei que apenas queria jogar internacionalmente e que era tão portuguesa como inglesa. Mas os treinadores mudaram, e Mark Simpson passou a chamar-me regularmente”, contou a defesa do Manchester que foi ontem considerada a melhor futebolista do mundo.