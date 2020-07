A melhor confissão de sempre

João:

– Padre! Eu pequei. Fui seduzido por uma mulher casada que se diz séria.

Padre:

– És tu, Joãozinho?

João:

– Sou, senhor padre! Sou eu.

Padre:

– E com quem estivestes tu?

João:

– Padre! Eu já disse o meu pecado! Ela que confesse o dela.

Padre:

– Olha! Mais cedo ou mais tarde vou saber! É melhor que me digas agora! Foi a Isabel Fonseca?

João:

– Os meus lábios estão cerrados.

Padre:

– A Maria Gomes?

João:

– Por mim jamais o saberá!

Padre:

– Ah! A Maria do Pipo?

João:

– Nunca direi!!!

Padre:

– A Rosa do Carmo?

João:

– Padre! Não insista!

Padre:

– Então foi a Catarina da pastelaria, não?

João:

– Padre! Isto não faz sentido.

O padre a roer as unhas desesperado, diz-lhe então:

– És um cabeça dura, Joãozinho! Mas no fundo do coração admiro a tua sinceridade!

João:

– Pois!

Padre:

– Vais rezar vinte Pais-Nossos e dez Avé-Marias! E vai com Deus!

O Joãozinho sai do confessionário e vai para os bancos da igreja.

Paulinho:

– E então! Conseguiste a lista?

João:

– Consegui. Tenho cinco nomes de gajas casadas que dão umas baldas.