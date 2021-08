Os Estados Unidos financiaram os talibãs para estes derrubarem o governo socialista porque este não lhes dava acesso ao petróleo do Afeganistão.

Depois correu mal no 11 de Setembro e estiveram 20 anos a pôr um país em ruínas, com centenas de milhares de mortos e milhões de refugiados e desalojados para conseguirem ficar com o petróleo do Afeganistão e em dois dias conseguem convencer toda a gente que foi por causa dos direitos das mulheres.

E as pessoas repetem mesmo a mensagem dos direitos das mulheres sem questionar, sem se informar…

Há que tirar o chapéu à máquina de propaganda dos EUA.

Pedro Fernandes Duarte