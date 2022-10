Cruzei essa malvada

E nem sabia o que lhe dizer

Nunca me deixa na minha paz interior

Gosta de me assediar

De me ver duvidar de mim mesma

A malvada é assim

Está sempre a desafiar-me

Eu gostaria tanto de me ver livre dela

Mas matá-la seria eu mesma morrer

Então fico ali, sentada na cadeira daquela esplanada

A procurar soluções, rumos ou outros planetas

Seria bom poder emigrar para um mundo paralelo

E ir viver sem a malvada

Ai, que seria eu, sem ti, malvada?

Onde iria parar toda a minha evolução?

Que faria eu de todas as minhas lutas sem a malvada?

Sem ela, estas deixariam de existir

Silêncio…

Levanto-me, deixo o dinheiro do café na mesa

e uns trocos de gorjeta

Já é tarde, vou para casa

Deito-me agora e vezes sem conta

nestes lençóis de cetim e respiro a fundo:

Esquece, Bia, dorme que o teu mal é sono

e muitas outras carências bem mais importantes.

BV121022