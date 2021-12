A magia do Oriente

“E se buscando vás mercadoria, que produze o aurífero Levante, Canela, cravo, ardente especiaria, ou droga salutífera e prestante”

Luís Vaz de Camões

Mais valioso que o ouro, são as especiarias, além de darem um sabor especial aos pratos de comida têm propriedade medicinal, e podem também ser transformados em óleos para a fabricação de cosméticos.

No sec. XV comerciantes italianos compravam essas especiarias diretamente ao oriente para depois vender com grande percentagem de lucro no mercado europeu. Mas, no sec. XVI, os portugueses dobraram o cabo da Boa Esperança, lutaram contra o grande Adamastor e conseguiram descobrir a rota que levaria ao comércio dessas especiarias, que eram compradas diretamente ao produtor, acabando assim com o monopólio italiano.

Foram vários os motivos que levaram os portugueses a lançarem-se ao mar, a necessidade de novas rotas de comércio, a expansão da fé cristã e a conquista de terras e títulos para a nobreza. Nessas grandes conquistas os portugueses descobriram as especiarias, e como era impossível a plantação dessas especiarias no continente europeu devido ao clima, todos os condimentos se tornaram um produto valioso. Rapidamente passaram a ser considerados produtos de luxo pela burguesia.

As caravelas portuguesas chegavam à Europa carregadas de especiarias que seriam vendidas com uma alta taxa de lucro, e Portugal tornava se assim a maior potência econômica da altura.

Até aos dias de hoje, as especiarias têm uma importância muito grande na confeção de pratos europeus. Quando bem harmonizadas, as especiarias elevam os sabores dos pratos.

Açafrão: o açafrão é a flor da planta açafrão, que é colhido de noite antes que abelhas ou passarinhos se alimentem delas.

Alecrim: possui um perfume doce e fresco, ideal para usar com carnes, ensopados, aves, peixes, molhos e etc.

Anis estrelado: fruta que possui a forma de uma estrela, e possui um aroma forte que é usado para aromatizar pratos e bebidas.

Cardamomo: fruto ou semente da família do gengibre muito usado em sopas, fígado, porco, e para aromatizar bebidas, caldos e molhos.

Cominho: semente castanha, com gosto forte e único, muito usada em molhos de carne, peixe, legumes, queijo e carnes.

Açafrão-da-terra: É a raiz da planta da família do gengibre, e possui coloração forte amarela. É conhecida também como curcuma.

Caril: é uma mistura de vários condimentos, inclusive o açafrão-da-terra. Muito usado em carnes, aves, peixes, molhos, arroz e etc.

Louro: folha bastante aromática, com rosto marcante, e por isso precisa ser usada com cautela. Ideal para usar no feijão, em molhos, assados, ensopados, arroz, etc.

Noz-moscada: Pode ser encontrada em semente ou em pó. Possui um gosto marcante e bastante aromático. Ideal para doces, sobremesas, bolos e até mesmo em carne.

Colorau: é o pó extraído do pimentão e que tem a característica de fornecer cor e sabor.

Sálvia: folha de sabor forte e único, muito usado com carnes, em molhos e peixe.

Tomilho: hoje em dia é uma erva muito usada, que deixa um sabor característico na comida. Ideal para molhos, carnes, peixes, aves e etc. Combina muito bem com carne de porco.

As especiarias dão um toque especial à comida, cada região no mundo usa as especiarias que melhor se adaptam aos seus pratos, tornando assim as comidas características de cada região.

Temos de ter cuidado para não exagerar nas quantidades, mas quando usadas com juízo elevam o sabor dos pratos.

A melhor maneira de conservar as especiarias é na sua forma natural e depois nós mesmos transformar esses condimentos na altura que forem usados; para isso pode se usar facas bem afiadas, moinhos manuais ou moinhos elétricos.

Antes de transformar qualquer condimento estes devem ser sempre aquecidos no fogão para que possam libertar na totalidade a sua essência.

Dévora Cortinhal