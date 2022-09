“A luta do povo ucraniano contra a tirania e a guerra”

A banda portuguesa One Time Child lançou o single “Russian Military Ship”, um tema que é uma homenagem ao povo ucraniano e foi realizado em colaboração com Nastia Balog, a finalista do The Voice Ucrânia.

“Russian Military Ship”, segundo o comunicado de imprensa, “simboliza a luta do povo ucraniano, em especial a dos heróis da Ilha das Serpentes, contra a tirania e a guerra”. As filmagens do videoclipe decorreram em Portugal e na Ucrânia.

A ideia partiu do líder da banda, Miguel Oliveira, cuja família é ucraniana e que viveu até 2019 em Kiev. Desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia que o músico e a esposa têm-se dedicado a ajudar crianças e mulheres a encontrar refúgio em Portugal. Segundo a mesma fonte, “mais de 100 pessoas já foram ajudadas”.

Nastia Balog é uma das grandes revelações da música Pop na Ucrânia, depois de ter sido finalista no programa The Voice, venceu outros concursos de talento e atualmente é uma das jovens artistas com mais sucesso na Ucrânia.