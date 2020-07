A lista do Pedro

O mulherio reuniu-se em sessão extraordinária numa piscina a 30 graus para deliberam sobre o que era necessário comprar para irmos todos uma semana de férias. Fizeram uma lista do necessário e chegando à conclusão que no grupo, eu era o único que não fazia grande coisa e tinha imenso tempo livre, seria a pessoa ideal para tratar das compras.

Na verdade, isto de um tipo trabalhar em casa e ter isenção de horário, não nos dá grande crédito e já ganhei há anos o estatuto de “não ter grande coisa para fazer”.

Aceitei de bom grado a tarefa e lá fui eu às compras com a lista de compras na mão e não se lembraram que sou um tipo distraído e certamente iria perder a lista e tal aconteceu e elas não se lembraram e de fazer uma cópia da acta de referida sessão extraordinária como se fosse a servir de “cópia de segurança”.

Sabia de algumas coisas da lista que faltava comprar e pensei que no final do dia iria colocar a questão às hierarquias superiores, sou seja, ao “mulherio”.

Fiz o que sabia de cor, inventei algumas necessidades que talvez faltasse na lista e lembrei-me que me faltava comprar amendoins com casca no ALDI embora desconhecesse o motivo ser especificamente ali, mas como não me sinto apto a discutir sobre locais de aquisição de amendoins, lá fui eu de novo ao ALDI. Comprei os dois sacos de amendoins, fui para uma caixa pagar e estou lá e começo a ver a minha lista, tinha deixado lá cinco horas antes e lá continuava ela à espera que alguém alguém a deitasse para o lixo ou ou aparecesse o dono para a salvar de uma vida imunda.

Notei que ela ficou feliz e eu também fiquei muito contente. Aqui está uma história de encontros e desencontros com um final feliz. É bonito, não é? Agora já não sai cá de casa e até lhe tirei uma foto.

Quando acabar todos os itens das compras, estou a pensar emoldurá-la para perpetuar a sua existência. É merecido não é? E eu que que já não tenho um animal de estimação há anos cá em casa.

Uma lista de compras não urina, não dejecta, não se alimenta, não faz birras. Uma bela companhia sem dúvida.