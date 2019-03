A jovem promessa do motociclismo português

O jovem piloto português Francisco Maria, vice-campeão nacional de PréMoto3, de apenas 14 anos, vai ser o único português a alinhar este ano na taça europeia de talentos.

‘Kiko’, como também é conhecido, além de participar na European Talent Cup, também vai competir nos campeonatos nacionais de velocidade de Portugal e de Espanha nas categorias de PréMoto3, à semelhança do que fez na temporada passada.

O jovem de 14 anos é o único representante português na taça europeia de talentos de 2019, juntamente com outros 60 pilotos de 18 nacionalidades diferentes.

“Vai ser a minha segunda época na Talent Cup e, depois de um primeiro ano de aprendizagem, ambiciono terminar na primeira metade da tabela classificativa”, afirmou ‘Kiko’, revelando que, se o conseguir fazer, o seu sonho “ficará mais perto e Portugal terá uma visibilidade maior no motociclismo internacional”.

No total, a jovem esperança portuguesa vai participar em 20 provas, distribuídas por três competições.

A época de ‘Kiko’ arranca em 04 de abril, dia em que completa os seus 15 anos, na prova inaugural da European Talent Cup de 2019, no Estoril.

Conheça um pouco melhor ‘Kiko’ com este vídeo, disponibilizado no canal do próprio: