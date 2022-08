A intensidade de Jade

Jade, é uma viagem pela música latina cheia de novos ritmos, uma verdadeira onda de frescura e emoções contagiantes, que tem sempre por base o amor e a alegria.

Após a apresentação do EP – “Essência” que incluía canções, em março do corrente ano e após inúmeras

apresentações públicas, a pedido do público, chega a altura de Jade dar a conhecer um pouco mais do seu

repertório musical.

Desta feita, cinco novas músicas fazem parte do EP – “Intenso”, um novo trabalho que surge com novos ritmos e sonoridades, reforçando uma posição de destaque que num curto espaço de tempo, Jade tem vindo a conquistar junto do público português e internacional.

Disseminando uma paixão e alegria contagiantes, este tsunami de emoções estão refletidas nas novas canções: “Jóia rara”, “Dá-me o teu carinho”, “Desejo e sedução”, “Tcha Tcha Tcha” e “Hoje eu vou dançar”.

Ritmos quentes, latinos e algumas músicas baseadas em situações do cotidiano, com as quais o público se identifica.

Apesar de recente no panorama musical nacional e internacional, Jade é sinónimo de garra, festa, positividade e amor, não sendo indiferente a ninguém pela sua luz e brilho próprio de quem sente e ama o que faz.