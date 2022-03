A importância do SEO e do marketing digital para o seu negócio

Talvez já tenha ouvido falar em SEO e marketing digital, mas sabe de que forma apostar neles pode ajudar a sua empresa a destacar-se da concorrência e alcançar resultados lucrativos?

Estima-se que, todos os dias, são registadas cerca de 5,6 bilhões de pesquisas no Google, feitas por mais de 1,8 bilhões de utilizadores ativos. Esse volume de pesquisa mostra como é importante a otimização do seu site para que ele fique bem classificado no mecanismo de busca. Se procura alcançar as melhores posições entre os resultados para pesquisas feitas no Google, ou destacar-se da concorrência online é essencial que invista em SEO e marketing digital.

O que é o marketing digital?

O marketing digital consiste em estratégias de marketing aplicadas e adaptadas para a Internet. A produção de sites, blogs e conteúdos, gestão de redes sociais, práticas de SEO, campanhas de e-mail marketing, anúncios online, análise de métricas, entre outras ações, são parte das ferramentas do marketing digital.

Por que é tão importante investir em Marketing Digital?

Para que o seu negócio tenha visibilidade, aconselhamo-lo a investir numa agência de SEO, de forma a garantir que produz os conteúdos necessários para obter os melhores resultados. Investir em marketing digital irá garantir que o seu negócio tenha uma forte presença online. Com as ferramentas adequadas, irá construir uma audiência qualificada e poder dirigir-se a ela na hora certa. Isso irá destacá-lo da sua concorrência e verá que o investimento inicial valeu a pena. Além disso, poderá analisar resultados e métricas, e decidir quais os próximos passos a dar. Veja as principais vantagens:

1. Garantir que o seu negócio tem uma forte presença online

O Google é o maior motor de busca do mundo. Um bom investimento em marketing digital pode contribuir para que sua empresa apareça nos resultados e seja encontrada, reduzindo muito o custo de aquisição de clientes. Ter uma presença digital hoje em dia é fundamental. E se o seu cliente está à procura da sua empresa e não a encontra na internet, as chances de ele não entrar em contato consigo são imensas.

2. Construir uma audiência qualificada

Atualmente sabe quem são os seus clientes? Sabe os seus hábitos de consumo? A sua faixa etária? Ou a sua ocupação?

O marketing digital irá ajudá-lo a construir uma audiência que realmente deseja consumir o que o seu negócio tem para oferecer. Com as ferramentas certas poderá atrair as pessoas que estão interessadas na sua oferta, relacionar-se com elas e até fidelizá-las. Além disso, poderá organizar esses contatos, seja por meio de emails cadastrados, assinantes de uma newsletter ou até mesmo seguidores nas redes sociais.

3. Dirigir-se à sua audiência na hora certa

O marketing digital permite não só construir a audiência certa, como também comunicar-se com ela na hora certa, fazendo com que consiga segmentar melhor o seu público. É possível também criar mais de um público e segmentar a comunicação para cada tipo de audiência. Isso irá possibilitar a personalização das suas campanhas de marketing, levando-o a resultados mais eficientes.

4. Destacar-se da concorrência

Ao identificar quem é o seu público e a sua audiência, poderá criar conteúdos adaptados aos vários segmentos de mercado, e chegar mais facilmente ao seu público. Terá uma vantagem face à concorrência, pois sabe para quem está a comunicar e poderá decidir onde colocar mais esforço.

Analisar resultados e métricas, e decidir quais os próximos passos a dar

Com o marketing digital poderá determinar com muito mais precisão quem é o seu público e quais são seus gostos e preferências. Da mesma forma, é possível acompanhar com a mesma precisão os resultados de qualquer ação de marketing digital. Numa campanha consegue ter a informação exata de quantas pessoas abriram as suas newsletters, quantas clicaram em algum link e até mesmo quantas efetuaram uma compra por meio dessa campanha.

É possível monitorizar com bastante precisão o comportamento dos utilizadores do seu site, o desempenho de anúncios no Google, os resultados de uma publicação nas redes sociais, o caminho de referência do utilizador até ele se tornar cliente e muito mais.

Desta forma, será mais fácil decidir quais os próximos passos a dar.