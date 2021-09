A importância de um treinador aos olhos de Jerry Silva

O advogado Jerry Silva, Mestre em Direito do Desporto pela Universidade Lusíada e Mestre em Ciências da Educação Física e Desporto (especialização em Treino Desportivo) pela Universidade da Maia, apresenta o seu novo livro “Treinador de Elite: Quem És?”, que conta com contributos de grandes nomes do desporto, como Fernando Santos, António Oliveira e José Neto.

O livro aborda a temática do treinador, de futebol em particular, como um dos elementos mais importantes do espetáculo desportivo e simultaneamente o elo mais fraco. A presente obra tem como base a dissertação, sob o tema “Treinador de Elite: Quem és?” apresentada a 26 de março de 2021, no âmbito do Mestrado em Ciência da Educação Física e Desporto.

Os tempos têm demonstrado que os treinadores são parcelas que não constituem um todo, na acepção da necessária e moderna liderança que o cargo determina. O destino demonstra que o valor duradouro de um líder é avaliado pela sua sucessão. Assim, mesmo que nunca tenha sido elaborado o perfil ideal de treinador, admite-se que existem características essenciais para que este seja um profissional de excelência, de entre as quais ser um bom líder, um bom comunicador, ser sereno, decisivo, motivador, e saber reagir perante a diversidade de situações com que um atleta ou a equipa são deparados. Quem és tu? O treino e a liderança: onde? quando? como? porquê? A composição da liderança de elite; a inteligência emocional; a mentorização do treinador; a definição da equipa multidisciplinar e a comunicação de excelência são os cinco esteios que estiveram na origem da investigação deste livro.

Jerry Silva é também juiz-árbitro do Tribunal Arbitral do Desporto e integra a lista oficial de Peritos da Comissão de Arbitragem para a transferência de jogadores da FPF. É autor do livro “Futebol: Desafios e Rumos para Vencer” (2016), do e-book “Tendências Evolutivas do Jogo” (2016) e do livro “O Futebol e a Monitorização do Sono — O jogador e a protecção de dados pessoais” (2019).

O novo livro vai ser apresentado no dia 5 de outubro no Pestana Palácio do Freixo, no Porto, às 16h00 e vai contar com a presença de Aníbal Styliano (docente e diretor pedagógico de Cursos de Formação de Treinadores), Henrique Calisto (treinador e ex-jogador de futebol), Jorge Bento (professor catedrático jubilado da Universidade do Porto), José Neto (PhD Universidade da Maia. Um dos maiores especialistas portugueses na área da metodologia, da psicologia e do treino desportivo) e Rui Cerqueira (Assessor de Comunicação).