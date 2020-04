A importância de consumir azeite nesta altura de pandemia

Numa altura em que estamos todos em casa e que temos que preparar as nossas refeições torna-se cada vez mais importante comer de uma forma saudável e escolher os ingredientes que fazem parte da nossa alimentação. Consumir azeite virgem extra oferece um conjunto de benefícios que são considerados essenciais para uma dieta equilibrada. O consumo diário recomendado são duas colheres de sopa por dia, afirma Isabel Faria, fundadora da marca OliveEmotion.

Isabel Faria considera que “entre os vários benefícios podemos destacar a contribuição para um coração saudável ajudando a diminuir a tensão arterial, o risco de ataque cardíaco, o risco de diabetes tipo 2 e o risco de alguns tipos de cancro. O azeite também fortalece o sistema imunitário graças à quantidade de propriedades que possui oferecendo fontes de prevenção e tratamento de infeções e vírus”.

Neste momento é muito importante o papel do azeite na alimentação e como podem ser potenciados os seus benefícios pelo simples facto de estarmos em casa a cozinhar e a preparar as nossas ementas. Temos mais tempo para escolher e preparar refeições saudáveis que nos tragam o máximo de benefícios para a saúde.

Saber escolher um bom azeite virgem extra torna-se essencial para ter todos os beneficios. Deve ser escolhido um azeite virgem extra com uma acidez abaixo de 0.8%, deverá ser embalado em garrafas de vidro escuras que protegem da luz e do calor e deve ser verificada a validade do azeite para garantir que não excede os 2 anos. Manter o azeite longe do calor e preferencialmente dentro de um armário de cozinha protegido da luz são fatores essenciais para a preservação do mesmo e evitar que ganhe defeitos.

O azeite deve, agora mais do que nunca, estar presente na alimentação dos Portugueses dado o seu papel chave na gastronomia Portuguesa e que tantos benefícios traz para uma dieta equilibrada. O azeite é sem dúvida um alimento de futuro.

Isabel Faria fundou a marca OliveEmotion. Uma marca de azeite extra virgem do Alentejo, feito com azeitonas de pequenos produtores. A marca está presente no mercado desde 2018 com um posicionamento no canal de retalho, hotelaria e restauração. A OliveEmotion foi já premiada pela sua qualidade a nível internacional, pelo seu projeto inovador e recentemente pelo seu website na categoria Agro-Alimentar.