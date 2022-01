A ilha dos milionários é também destino de emigração portuguesa

Conhecida como Barts ou St. Barths, e na versão não abreviada em francês Saint Barthélemy, é uma ilha das Caraíbas de língua francesa, popular entre os ricos e famosos. Gustavia é a principal cidade com uma população de apenas três mil habitantes. Foi assim nomeada em honra de Gustavo III da Suécia.

São Bartolomeu, em português, era originalmente um território francês chamado Carenage. Em 1785 foi cedida à Suécia pela França tendo sido vendida de novo à França em 1878.

St Barths é conhecida porque ali se encontram uma grande variedade de praias deslumbrantes, milionários a bordo de iates luxuosos, boutiques de estilistas e restaurantes de tirar o fôlego. Mas é também um destino de portugueses que trabalham em diversos setores e estão muito ativos na comunidade local.

Segundo estatísticas do governo francês, quase metade da população da ilha é portuguesa ou de origem lusa.

Os primeiros portugueses terão começado a trabalhar na ilha nos anos 80, contratados para a construção de uma central elétrica. Em 1985 contava-se mais de 20 emigrantes portugueses na ilha, e desde então o número não parou de aumentar numa ilha de 25 kms quadrados e pouco mais de nove mil habitantes.

Se os primeiros emigrantes para a ilha francesa eram pessoas com pouca formação, desde há alguns anos que tudo se alterou. Antigos jogadores de futebol, engenheiros nas mais diversas áreas, advogados e enfermeiras compõem o rol dos novos emigrantes. Os salários, a praia e as gorjetas deixadas pelos clientes milionários nas casas, hotéis e barcos são uma das motivações financeiras numa ilha onde a temperatura média é de 27 graus.

A nova geração de emigrantes, muitos deles fluentes na língua francesa e inglesa, assumem funções de supervisão em vilas turísticas e hotéis. As mulheres estão cada vez em maior número no setor do turismo e a trabalhar em clínicas, hospitais e lojas.

Veja abaixo um vídeo no qual o Grupo coral português de Saint Barthélemy ensaia cânticos de Natal.