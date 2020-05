A Humanidade ao espelho

Eles não quiseram escutar a menina

riram-se dela, disseram:

‘O que estás para aí a dizer?

O progresso não pode parar!’

Riram-se dela e das suas tranças

quando gritava entre lágrimas

“temos de parar, temos de mudar

o planeta está a agonizar!”.

Riram-se dela e disseram:

“O Mundo quer lá saber

o que fazemos não tem impacto

o mundo é velho, o mundo tem ciclos

isto é apenas um ciclo a mais”.

Então do Oriente veio uma estrela

de que todos se puseram a falar

na televisão, na internet e nos jornais

e tudo o que não podia parar, parou afinal,

o barulho das obras, as máquinas das fábricas

o fumo das centrais nucleares

o fluxo ininterrupto dos automóveis e dos aviões

as viagens de negócios e as de turismo também

os países fecharam os negócios e as portas

ínconcebível, impensável, impossível!

vociferaram a Bolsa e os patrões.

E onde há meses não havia dinheiro

de repente surgiu dinheiro, muito dinheiro

de onde, como, quem fez?

se há assim tanto dinheiro

e pode ser fabricado do nada

porque é preciso lutar por ele

e sofrer por ele

e morrer por ele?

Inimaginável, incrível, um alívio

sussurraram o capital e a ganância

esfregando as mãos.

E, no entanto, tudo parou, tudo teve de parar

o que era indispensável tornou-se supérfluo

o que era impriscindível passou a ser acessório

as contas, as facturas, os créditos

o emprego, a carreira, a promoção

as promoções, as compras, o lucro

e o que era irrelevante tornou-se essencial

as pessoas tiveram que parar

e olhar-se de repente ao espelho.

As pessoas sem tempo ficaram de repente

com tempo de sobra

a advogada que só via os filhos à noite

quando chegava a casa e estes já estavam a dormir

começou a ser acordada pelos filhos

aos saltos em cima da cama

ela nunca tinha visto os filhos assim tão felizes

‘vais ficar para sempre em casa, mamã?

muito tempo, mamã? mil anos, mamã?

O homem da agenda sobrelotada

que nunca podia falar com o pai

começou a ver todas as suas reuniões e teleconferências

prioritárias, urgentes, inadiáveis

adiadas, anuladas, pospostas

sine die, até nova ordem, até quando?

No seu planning inane sobrava um único item

a piscar, que já tinha três meses:

‘aniversário do pai – telefonar ao pai!’

O homem da agenda teve de deixar

de se preocupar com vendas e aquisições

teve de pôr o seu império em stand-by

e viu o sorriso do pai outra vez

um sorriso cansado, velho, tão velho (que idade tem?)

mas um sorriso alegre de ver o filho

e os olhos pequeninos a brilhar

“cortaste a barba, filho, estás tão bonito?”

E o homem da agenda sobrelotada

chorou pela primeira vez desde 2008.

Então as ruas ficaram de repente vazias

os centro comerciais e as lojas 24/24 fecharam

as estradas desertas, as cidades fantasma

até a cidade que nunca dorme

teve que descansar pela primeira vez

as praias ficaram quase virgens novamente

as florestas respiraram, os mares também

as nuvens da chuva que durava há três meses

dissiparam-se de um dia para o outro

e o homem pode ver o céu azul outra vez

ele nunca foi assim tão azul, foi?

ele nunca esteve azul assim tanto tempo, não?

E os homens e as mulheres

tiveram que redescobrir velhas palavras

como casa, lar, família

silêncio, aborrecimento, paciência

e darem-se conta que não eram coisas chatas.

E tiveram que inventar palavras

para dar novos significados

a palavras que já pouco usavam como

altruismo, entreajuda, empatia,

solidariedade, partilha, bonomia

comunidade, cooperação, colaboração,

benevolência, bondade, abgnegação

brandura, candura, generosidade,

bondade, simplicidade, frugalidade

indulgência, verdade, decência,

renúncia, desinteresse, resiliência

apego, desprendimento, amabilidade

coração, amor, amizade

idealismo, utopia, beleza,

fauna, flora, Natureza

planeta, mundo, Humanidade.

