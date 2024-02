A histórica carreira do basquetebol do FC Porto na Europe Cup

O FC Porto atingiu os “quartos” da FIBA Europe Cup após vencer o Göttingen no Dragão Arena (82-64). Para o treinador dos ‘azuis e brancos’ Fernando Sá, esta é uma vitória “mais valiosa” do que a do ano passado.

“Só com atletas com o caráter que estes têm é que isto é possível. A intensidade que conseguem aplicar deixa-me muito satisfeito e otimista em relação ao futuro. Estamos nos quartos de final mais uma vez, penso que esta passagem ainda é mais valiosa do que a do ano passado, há mais valia das equipas que cá estão, vamos tentar fazer o melhor possível para continuarmos nesta prova”, afirmou Fernando Sá em entrevista ao Porto Canal.

O treinador destaca a relação entre os jogadores da equipa portista, que o faz acreditar que “há coisas que vão para além do basquetebol”.

“A ligação que têm entre eles e a preocupação que têm uns com os outros deixam-nos muito otimistas para o futuro. A vitória de termos o Dragão Arena com o número de pessoas que tem vindo a ter ninguém nos tira, há uma grande cumplicidade entre os adeptos e a equipa. Para além de grandes atletas, são boas pessoas e assim fica mais fácil”.