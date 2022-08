A história do pénis de Napoleão

Numa pequena caixinha de couro, deteriorado e ressecado pelo tempo, um pénis humano está guardado a sete chaves pela filha de um urologista americano.

Com 3,8 centímetros, o fragmento humano é considerado uma bizarra relíquia. Seria o órgão sexual do estadista e líder militar francês Napoleão Bonaparte (1769-1821), uma das personalidades políticas mais conhecidas da história da humanidade.

Há mais mistério do que confirmações a respeito da curiosa peça. Autor de um artigo sobre o tema, o historiador Vítor Soares, que tem o podcast História em Meia Hora, afirma à BBC que “as coisas não são assim tão consensuais”.

“Embora por muito tempo as pessoas tivessem a certeza de que o pénis era dele, há a possibilidade de não ser. Nunca foi comprovado que realmente seja“, ressalva.

Investigador integrante do grupo da Universidade Estadual Paulista e professor no Colégio Presbiteriano Mackenzie Tamboré, o historiador Victor Missiato tem uma opinião semelhante.

“É difícil comprovar que, de facto, esse pénis pertença a Napoleão Bonaparte, porque não há nenhum estudo que relaciona o material genético desse pénis com o dos restos mortais de Napoleão, sepultado na França”, argumenta. “Hoje em dia, com as tecnologias disponíveis, seria possível, valeria a pena.”

“O que há é uma trajetória [do órgão sexual atribuído ao estadista]. É factível que seja dele porque já na época havia uma importância histórica, um significado em torno de Napoleão”, explica Missiato.

Essa trajetória foi amplamente acompanhada pelo historiador e jornalista Tony Perrottet no seu livro Napoleon’s Privates: 2500 Years of History Unzipped. Partindo do que é notoriamente comprovado: que quando morreu, na Ilha de Santa Helena, em 5 de maio de 1821, foi submetido a uma autópsia.

Se a subtração do membro realmente ocorreu, provavelmente foi à frente de testemunhas. Relatos indicam que havia 29 pessoas próximas do corpo de Bonaparte da morte à preparação para o enterro, entre elas oito médicos, duas criadas, um padre e um serviçal.

A amputação peniana teria sido feita pelo médico François Carlo Antommarchi (1780-1838). Alguns acreditam que tenha sido por vingança porque o clínico teria sido encarregado meio a contragosto de passar uma temporada na ilha para cuidar da saúde já debilitada — que padecia de uma úlcera no estômago e, provavelmente, terá morrido de cancro — de Bonaparte.

Para piorar, conta-se que o médico costumava ser destratado pelo seu paciente ilustre, que não raras vezes o insultava e lhe cuspia em cima.

Segundo os estudos de Perrottet, Antommarchi teria vendido a relíquia íntima ao padre italiano Ange Paulo Vignali, encarregado de dar a extrema-unção em Bonaparte. Este levou-a para a Córsega — terra natal do falecido e também dele, o sacerdote.