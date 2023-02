A história de quem está longe de Portugal

“Emigrante” é a mais recente proposta musical de Miro Freitas. Um EP composto por quatro novas canções que relatam experiências pessoais ou de quem é próximo do artista.

Conhecido como o “menino do povo” é em 2013 que vira mais uma página na sua carreira, agora a solo, um pouco por todo o mundo junto das comunidades lusas.

O tema “Emigrante”, como o próprio explica, “relata a história comum entre tantos emigrantes, que longe, na procura por melhores condições de vida, esperam um dia regressar ao seu país”.

Por sua vez, “Vida louca” é uma canção que “aborda a vivência de um casal disfuncional que após a separação percebe que a vida em comum era afinal o que realmente importava”.

Miro Freitas acrescenta ainda que, “Quando tudo passar” foi escrita durante o confinamento, em que estávamos privados do convívio com a família e amigos e em que o que mais se desejava era que tudo passasse.

Cantor e compositor Miro Freitas nasceu na Ilha da Madeira em 1988 e, desde tenra idade acompanhou o seu pai, o cantor Vasco de Freiras. Deu os primeiros passos na música tocando piano e com 15 anos ingressou na banda Onda Azul. Dois anos depois, Miro Freitas começou a tocar na banda do pai, o Conjunto Musical Galáxia, de onde partiu em 2009 para fazer parte do projeto M&M.