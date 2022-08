A Guitarra Portuguesa de Coimbra no Forte de Santa Catarina

O que não falta por esse mundo fora são fortes com o nome de Santa Catarina. Mas, o único que tem a temporada “Música no Forte” é o Forte de Santa Catarina nas Lajes do Pico.

Desde o início de julho que os domingos, ao pôr-do-sol, tem trazido os mais variados estilos de música para residentes e visitantes que se aventuram aos concertos ao ar livre.

A temporada continua, no dia 14 de agosto, com sons de Portugal. Desde a música tradicional a originais de Bruno Costa, que nos trás a Guitarra Portuguesa de Coimbra, acompanhado pela guitarra clássica de Ni Ferreirinha. O duo já subiu ao palco da “Balada da Despedida” no Auditório da Madalena no ano passado, e tocam em vários formatos por terras de Portugal Continental.

Bruno Costa Iniciou a aprendizagem de guitarra portuguesa aos 12 anos e participa regularmente em espetáculos nacionais e estrangeiros, tendo atuado com Vitorino, Rão Kyao, Paulo Bragança, Wanda Stewart, entre outros, além de acompanhar os melhores intérpretes da atualidade do fado de Coimbra.

Foi elemento de vários grupos, tendo participado em gravações de inúmeros CD ‘s. Em 2008 lançou o grupo CORDIS, com a sua guitarra portuguesa em estilo de Coimbra e o piano de Paulo Figueiredo, onde percorrem o mundo, depois de produzir 3 CD ́s e um DVD Concerto.

Ni Ferreirinha nasceu em Díli, Timor. Iniciou os estudos musicais de guitarra clássica aos 11 anos, tendo frequentado mais tarde aulas de piano e guitarra no Conservatório de Coimbra. Em 1985 iniciou-se com o grupo Raízes de Coimbra, com o qual colaborou durante quase duas décadas.

Incorporou o grupo Romance, que resultou na gravação de um CD e um DVD ao vivo de um espectáculo para Coimbra 2003 Capital da Cultura. Fez espectáculos um pouco por todo o mundo, e tem tido o privilégio de tocar com quase todos os guitarristas e cantores de Coimbra.

No domingo, 14 de agosto, às 19h30, Bruno Costa e Ni Ferreirinha sobem ao palco da temporada “Música no Forte”, um projeto MiratecArts em parceria com a Câmara Municipal das Lajes do Pico. A entrada é livre.