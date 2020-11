A geração do século XXI já chegou à seleção portuguesa

O extremo Pedro Neto vai tornou-se o primeiro futebolista nascido em 2000 a representar a principal seleção portuguesa de futebol, ao estrear-se pela ‘mão’ de Fernando Santos no particular com Andorra, no Estádio da Luz, em Lisboa que Portugal venceu de forma expressiva.

O avançado do Wolverhampton, de 20 anos, foi escolhido para o ‘onze’, consumando, assim, a primeira internacionalização pela seleção ‘AA’ e culminando um percurso que se iniciou há quatro anos, nos sub-17 lusos, com passagens, depois, por sub-18, sub-19, sub-20 e sub-21.

Nascido em 09 de março de 2000, Neto é o mais novo dos 25 atletas chamados por Fernando Santos, seguindos-se Francisco Trincão (29 de dezembro de 1999) e João Félix (10 de novembro de 1999), sendo agora o primeiro nascido a partir daquele ano a envergar a camisola dos ‘AA’.

Em 14 de maio de 2017, o extremo canhoto já se tinha tornado também o primeiro atleta nascido em 2000 a jogar e a marcar na I Liga portuguesa, ao serviço do Sporting de Braga, tinha então 17 anos, completados há um par de meses.

O técnico Abel Ferreira lançou-o aos 72 minutos da partida da 33.ª e penúltima jornada, com o Nacional, para o lugar de Pedro Santos, e o jovem estreante fechou o triunfo por 4-0, aos 81.

Poucos meses depois, rumou à Lazio, de Itália, onde permaneceu até 2019, antes de se mudar para o Wolverhampton, clube no qual está a cumprir a segunda temporada, sob o comando do compatriota Nuno Espírito Santo.