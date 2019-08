A frescura das praias fluviais

Do norte até ao sul do continente português, nos arquipélagos da Madeira e dos Açores existem variadíssimas praias fluviais com águas frescas que refrescam os seus frequentadores, essencialmente nos meses quentes do verão. Estas estão rodeadas geralmente de zonas verdes, relvados e ou areia.

A procura de recreio, descanso e convívio leva muitos indivíduos a desfrutar a paisagem rural, rústica ou natural. Estes locais são ideais para a realização de piqueniques, para nadar e mergulhar. É uma forma de apreciar o património natural, dar atenção às regras de segurança e conservação do meio ambiente.

Cada praia tem as suas características únicas. Algumas têm vigilância, sanitários, duches, quiosques ou restaurantes. Muitas outras que não são vigiadas por nadadores-salvadores ou socorristas profissionais, continuam mesmo assim a serem frequentadas por um menor número de visitantes que procuram tranquilidade.

Vale a pena referir o nome de algumas praias com as suas águas doces: Praia Fluvial do Rabaçal na zona norte, Ana de Aviz no Concelho de Ansião, Praia do Paúl na Serra da Estrela, Praia do Agroal na zona de Ourém, Pego das Pias no distrito de Beja, Albufeira de Santa Clara na freguesia de Odemira, Praia Fluvial de Mértola e a Praia Fluvial de Alcoutim.

Para além doutros locais na Madeira, destacam-se as quedas de água do Caldeirão Verde, rodeadas de plantas e rochas e a Cascata das 25 Fontes. O arquipélago dos Açores tem o lindíssimo recanto chamado Caldeira Velha localizada na reserva natural de Lagoa do Fogo onde predominam fetos, acácias e pássaros.